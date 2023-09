Relator da LDO, deputado cearense duvida da meta de déficit zero do governo federal

O deputado federal cearense Danilo Forte (União) está cético em relação à meta apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de apresentar um orçamento com déficit zero em 2024. O parlamentar cearense disse ter "dó" do ministro e afirma que as quedas frequentes de arrecadação e as pressões por aumento de gastos do governo devem inviabilizar a medida.

Danilo Forte está percorrendo o Brasil em um debate sobre o orçamento federal do ano que vem. Ele é o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a primeira peça do orçamento anual. A análise final do Congresso será ao fim do ano com a Lei Orçamentária Anual.

Na quinta-feira (21), o Ceará vai receber uma reunião da LDO na Assembleia Legislativa.

A equipe econômica do governo federal tem insistido que o próximo orçamento, com medidas arrojadas de cortes de gastos e reforço no caixa, fará o País não ter déficit em 2024.

"Temos uma queda de arrecadação contundente, queda de R$ 33 bilhões no mês passado por parte do governo federal. Há uma pressão constante por aumento de gastos do governo. Ainda enfrentamos uma crise econômica, com juros altos. Então, o Brasil precisa se encontrar para fazer a economia crescer", diz ele.

Forte não descarta os riscos, por exemplo, de aumento de impostos. "O governo está em um grande dilema. O cobertor é curto e todo dia chega uma nova despesa".