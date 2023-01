Reforma administrativa de Sarto busca novo ritmo de gestão e mira na preparação para 2024

Entrando no segundo biênio da sua gestão, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), dá sinalizações administrativas e políticas na remontagem do seu secretariado, com mudanças em 13 pastas. O prefeito pretende dar um novo ritmo à gestão e reorganizar a base política de olho em 2024, quando poderá concorrer à reeleição.

Sarto assumiu a Prefeitura em meio à pandemia, com desafios no atendimento hospitalar, na vacinação contra a Covid-19 e também na retomada das aulas presenciais na rede municipal. O segundo ano foi marcado pela eleição estadual que resultou em um racha na aliança estadual entre PT e PDT que acaba tendo implicações também em âmbito municipal.

Conforme já abordamos nesta coluna, desde o fim do ano passado, Sarto dá sinais mais claros de que pretende mesmo imprimir um novo ritmo, dando mais visibilidade à gestão e a si mesmo. E as mudanças administrativas, anunciadas nesta terça (3), só confirmam a análise.

Veja o perfil dos secretários PontoPoder Sarto promove mudanças no secretariado; veja os novos nomes

A área nevrálgica da Saúde pode ser considerada a mais visível mudança. Deixa o comando da pasta Ana Stela, uma das remanescentes da gestão Roberto Cláudio, e assume o médico João Borges, com trabalho de gestão da saúde na iniciativa privada.

Passado o momento mais crítico da pandemia, com a vacinação mais consolidada, o prefeito pretende dar um foco maior no atendimento primário. Uma área importante para a população da Cidade e cujo resultado tem impactos políticos diretos.

Outra decisão do prefeito é dar nova dinâmica à gestão das Secretarias Executivas Regionais. A principal mudança é na Secretaria de Gestão Regional, cujo novo secretário é Ferruccio Feitosa. O gestor troca de lugar com João Pupo. Este assume a Conservação e Serviços Públicos.

Com Ferruccio, Sarto quer dar mais visibilidade às ações nas diferentes regionais da cidade e apresentar isso à população.

Acomodações políticas

As mudanças incluem também a reorganização dos aliados e a contemplação de vereadores que ajudaram a Prefeitura na aprovação da Taxa do Lixo na Câmara no fim do ano passado.

Os vereadores Renan Colares e Welington Saboia se licenciam dos mandatos para assumir postos na gestão municipal.