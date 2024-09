Proposta de André Fernandes sobre uso incorreto de viseiras abre questionamentos legais

A entrevista do candidato a prefeito André Fernandes (PL) à Verdinha FM 92.5 envolveu, entre outros, dois temas polêmicos: as multas pelo uso incorreto da viseira do capacete e a extinção da taxa do lixo. As propostas, inegavelmente, atraem interesse e simpatia popular, mas os candidatos também têm um desafio ao administrar uma cidade complexa como Fortaleza: como equilibrar promessas eleitorais com a capacidade de execução, que nesse contexto também envolve competência e responsabilidade legal.