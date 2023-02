Presidente da ACMP, promotor Herbet Santos recebe Título de Cidadão de Fortaleza

A Câmara Municipal de Fortaleza vai conceder, nesta quinta-feira (16), o título de cidadão de Fortaleza ao promotor de Justiça Herbet Gonçalves Santos, presidente da Associação Cearense do Ministério Público (ACMP). O ato foi confirmado a partir de um pedido de Decreto Legislativo de autoria do vereador Erivaldo Xavier, o Cônsul do Povo, e aprovado pelo Legislativo.

Natural de Juazeiro do Norte, no Cariri, Herbet Gonçalves Santos é membro do Ministério Público do Estado do Ceará há 8 anos. Ocupa cargo de diretoria na Associação da categoria desde 2015 e está há dois anos no comando da instituição.

O promotor é de uma família com tradição de juristas e operadores do Direito.

“Uma honra receber esse título na Capital Cearense. Compartilho essa conquista com todos os membros da nossa Associação, em especial aos diretores da entidade. No ano passado, realizamos o maior Congresso do Ministério Público no Brasil em todos os tempos. Mais de 22 mil inscritos e com a presença de membros do STF, STJ e do Congresso Nacional”, diz, em contato com esta coluna.

Segundo ele, a indicação é um reconhecimento à entidade. “O trabalho associativo, para além de representar a classe, é um trabalho em prol da sociedade”, completa.