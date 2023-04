Prefeito de Pacatuba segue internado e afastado do cargo, mas prisão temporária chega ao fim

O prefeito afastado de Pacatuba, Carlomano Marques, segue internado em hospital particular de Fortaleza, mas não mais sob escolta policial. A prisão dele, decretada na semana passada e depois prorrogada, era temporária e o prazo venceu na noite de quinta-feira (27).

Com estado de saúde ainda delicado, internado em um leito de UTI, o prefeito foi ouvido pelo Ministério Público a cerca da denúncia apresentada de suposta contratação irregular de servidores na Prefeitura do Município.

Além do próprio prefeito, que continua afastado do cargo por 180 dias, chega ao fim o prazo de prisão para outras duas secretárias também detidas na operação da semana passada. Outros seis auxiliares do prefeito já haviam sido liberados.