Prefeito de Fortaleza, José Sarto vai ser confirmado candidato à reeleição pelo PDT; veja detalhes

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), vai ser confirmado candidato à reeleição pelo PDT em convenção no próximo dia 28 de julho, um domingo. Sarto deverá ter um candidato a vice-prefeito do PSDB e o nome deve seguir sendo do atual vice-prefeito Élcio Batista.

A tendência de manutenção do PSDB com o cargo de vice-prefeito na chapa pedetista está praticamente confirmada, havendo ainda diálogos entre os partidos para a definição do nome. A tendência nos bastidores, conforme apurou esta Coluna, é a manutenção de Élcio como parceiro de Sarto na campanha majoritária.

O anúncio de Sarto como concorrente à reeleição confirma uma tendência no histórico das eleições de Fortaleza em que todos os prefeitos com direito à reeleição apresentaram candidaturas.

Além disso, após ter enfrentado turbulências no início da gestão, o prefeito tem intensificado as aparições públicas, a visibilidade de obras e intervenções e adotou, ainda, uma nova estratégia da comunicação direta com o público por meio das redes sociais.

A convenção tem confirmada a presença das lideranças pedetistas locais como o presidente nacional, Carlos Lupi, o ex-ministro Ciro Gomes e o deputado federal André Figueiredo, além do presidente municipal, ex-prefeito Roberto Cláudio.

A campanha de reeleição do prefeito deve contar com o apoio de, ao menos 9 partidos, entre eles, além de PDT e PSDB, Cidadania, PRD, Avante e Agir.

Apesar do numeroso núcleo partidário, a campanha o prefeito terá pouco tempo de propaganda eleitoral em rádio e TV para a campanha. É que as legendas aliadas ao PDT dispõem de pouca representatividade no Congresso Nacional, o que é determinante para a divisão do tempo de propaganda.

A aposta da coligação, entretanto, é a capilaridade das chapas de candidatos a vereador, cuja montagem as lideranças da coligação reputam como bem estruturada e podem levar a mensagem da chapa majoritária aos diferentes públicos e locais da Capital.