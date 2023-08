Possibilidade de liberação de deputados para deixar o partido pode agitar reunião do PDT

No fim da tarde desta sexta-feira (25), o diretório estadual do PDT no Ceará estará reunido para deliberações. Oficialmente, o encontro não tem uma pauta definida, mas, nos bastidores, parlamentares cogitam a possibilidade de o debate voltar a ficar acalorado na sigla.

Durante o encontro, o presidente em exercício, senador Cid Gomes, deverá fazer um balanço sobre as ações que estão em andamento no Partido, principalmente as tratativas com lideranças do Interior do Estado e de outros partidos potenciais aliados do PDT para o pleito de 2024.