Por unanimidade, TRE-CE rejeita ação que pedia cassação do mandato do prefeito de juazeiro do Norte

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) decidiu rejeitar por unanimidade, com um placar de 7 votos a 0, a ação que buscava a cassação do prefeito de Juazeiro do Norte, Gledson Bezerra (Podemos), e de seu vice-prefeito, Tarso Magno. A decisão do pleno do Tribunal mantém a regularidade dos mandatos dos gestores, confirmando o resultado da primeira instância.

Os gestores eram acusados de abuso de poder político e econômico durante as últimas eleições. A ação foi protocolada pela Coligação “FÉ, UNIÃO E TRABALHO”, que incluía a Federação Brasil da Esperança (PT/PC do B/PV) e era representada na eleição pelo deputado estadual Fernando Santana (PT), que ficou em segundo lugar no pleito.

Em primeira instância, a ação já havia sido julgada improcedente, mantendo os mandatos do prefeito e do vice em Juazeiro do Norte. No entanto, a coligação adversária recorreu da decisão, levando o caso ao TRE-CE para análise do pleno.

Segundo turno nos bastidores

O julgamento, desde o início da semana, movimentava os bastidores da política cearense, uma vez que representava mais um embate entre a base do governo e a oposição no Ceará. Gledson Bezerra é um opositor do grupo governista, e seu adversário nas urnas, Fernando Santana, é próximo do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), que possui forte base eleitoral no Cariri.