Polarização: Sarto e Evandro se veem como principais adversários na disputa em Fortaleza

Escolhido pré-candidato a prefeito de Fortaleza pelo PT no mês passado, Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa, sabia que tinha que entrar no debate pré-eleitoral. O caminho, naturalmente, era investir contra o prefeito Sarto, por razões óbvias, seu principal adversário na disputa. O pedetista reagiu, e os dois estão travando um embate forte por meio das redes sociais sobre Fortaleza.

Os nomes de PT e do PDT polarizam o debate na Capital. Paradoxalmente, as pesquisas de opinião recentes mostram que eles não são os mais bem colocados na opinião popular. Mas por que centralizam o debate?

Sarto e Evandro representam as duas principais máquinas administrativas do Ceará: a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado, respectivamente. Isso tem muito peso. O choque eleitoral entre essas duas forças costuma ser duro.

Um exemplo recente foi a apertada vitória de Roberto Cláudio em 2012, com apoio do então governador Cid Gomes, contra Elmano de Freitas, então apoiado por Luizianne Lins, que comandava a Prefeitura.

Antes das investidas do petista, o prefeito deixou no vácuo críticas de pré-candidatos ao cargo como Capitão Wagner (União) e André Fernandes (PL). Uma delas, inclusive, foi feita por Wagner ainda em fevereiro: a taxa do lixo. A reação do prefeito à época nem de longe lembrou a resposta que deu a Evandro no último fim de semana.