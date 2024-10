Pesquisa Quaest: empate entre André e Evandro sinaliza disputa voto a voto até o dia da eleição

A primeira rodada de pesquisa Quaest neste segundo turno em Fortaleza revela um cenário de forte acirramento entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), ambos com 43% das intenções de voto, em empate numérico. Os números revelados na estratificação do levantamento apontam para um quadro de disputa voto a voto na reta final da campanha.

Na pesquisa estimulada, o cenário de polarização entre os dois candidatos se apresenta com mais força. Entre as mulheres, por exemplo, Evandro Leitão lidera a disputa com 48% x 37%. André lidera entre os homens: 50% x 37%.

Nas faixas etárias, o petista lidera entre os mais velhos (60 anos ou mais): 48% x 40%. Entre os mais jovens (16 a 34 anos), André está a frente com 47% x 37%. No público de média idade, Evandro também lidera: 45% x 41%.

Quando o eleitorado é dividido por religião, André Fernandes lidera com folga entre os evangélicos com 63% x24%. Já o petista Evandro Leitão tem boa vantagem entre os católicos: 49% x 37%.

Este cenário de empate sugere não apenas o equilíbrio entre as forças políticas neste segundo turno em Fortaleza, mas reflete ainda elementos da polarização nacional expressada recentemente em divisão de opinião da população dependendo da religião, da renda e do gênero.

Outro detalhe interessante é que os atos políticos dos candidatos neste segundo turno como a vinda do presidente Lula e a entrada da deputada federal Luizanne Lins, no caso de Evandro, e a adesão de peso de Roberto Cláudio e Capitão Wagner à campanha de André parecem ter mexido pouco com o humor do eleitorado da Capital.