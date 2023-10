PDT nacional vai recorrer da decisão do TRE-CE de liberar a desfiliação de Evandro Leitão

O PDT nacional vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral da decisão tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará de dar ao deputado Evandro Leitão o direito de se desfiliar do partido sem risco de perda de mandato.

A informação foi dada a esta coluna pelo presidente nacional interino da Legenda, deputado federal André Figueiredo.

"Não é nada contra o Evandro, que é meu amigo pessoal, mas há uma resolução do partido de que não pode haver carta de anuência para saída do partido sem a anuência do diretório nacional. Então, diante disso, nosso Jurídico está checando a publicação da decisão para entrar com um recurso", disse o presidente.

Essa postura, segundo ele, se repetirá com todos os outros deputados ou vereadores que queiram deixar o partido, que vive uma crise no Ceará.

André Figueiredo rechaça qualquer possibilidade de acordo interno para que filiados com mandatos saiam sem que o partido questione os mandatos na Justiça.

"Os mandatos proporcionais são do partido. No caso do senador Cid Gomes, não. Ele pode sair na hora que quiser. Não que eu queira, eu lutei para que ele ficasse no partido, mas diante do que ele disse na última reunião da executiva, de que sairia pela porta da frente, imagino que isso seja possível", destacou.

O recado do presidente agita ainda mais os bastidores pois um grande número de parlamentares pode optar por deixar o partido em breve. Se isso acontecer, os embates acontecerão na Justiça.