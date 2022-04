Parceria Lula-Alckimin pode mexer nos arranjos regionais; veja como fica situação do PSB no Ceará

Após o anúncio de intenção de aliança entre PT e PSB, por meio da possível chapa Lula-Alckimin, de maneira muito antecipada, os arranjos regionais dos partidos de esquerda e centro-esquerda entram em xeque e podem produzir algumas “anomalias”. Pelo menos no Ceará, onde a maioria faz parte do mesmo projeto político que está no poder, inicialmente, nada muda.

O comando do PSB local avisa que aqui a legenda deve defender o nome de Ciro Gomes, pré-candidato do PDT à Presidência. Recentemente, o partido trouxe lideranças nacionais, como o presidente Carlos Siqueira e o pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, para o encontro regional que confirmou o deputado federal Denis Bezerra como presidente estadual.

Na oportunidade, Siqueira já defenestrou qualquer dúvida sobre a ambiguidade do partido em relação à provável aliança nacional com os petistas. Ele disse defender a aliança no Ceará, que envolve PT, PDT e PSB. Independentemente das alianças nacionais, o líder deu carta branca para que a legenda, no Ceará, defenda a aliança local com o PDT.

Presidente local, Denis Bezerra, reforça que nada muda nas relações no Ceará, mas pondera que as definições ainda estão distantes. “Os entendimentos (da possível chapa Lula-Alckimin) ainda vão passar por debate e pelo crivo dos partidos mais à frente. Aqui no Ceará, todos integramos o mesmo projeto, portanto, nenhuma perspectiva de mudança”, disse.

O presidente considera que, apesar dos entendimentos nacionais, o PSB local deve estar com o PDT.

Denis Bezerra Deputado federal “Claro que isso também vai passar por debate dentro do partido aqui no Estado. A tendência é que a gente apoie o Ciro no primeiro turno”

O PSB ganhou mais espaço na aliança governista local na disputa pela Prefeitura de Fortaleza em 2020, com a eleição de José Sarto (PDT). O partido indicou o vice, Élcio Batista, na chapa. Ele reforça a manutenção da aliança. “Estamos em um projeto vitorioso na economia, habitação, na infraestrutura e no social. Não há motivo nenhum para não continuar”, diz.

Élcio relembra o arranjo político que manteve a aliança local em 2018 com as candidaturas de Ciro Gomes (PDT) e Fernando Haddad (PT). “Nacionalmente, pode haver projetos diferentes, naturalmente alguma divergência, mas temos uma aliança local sólida”, disse.

Élcio Batista Vicde-prefeito de Fortaleza “É importante o debate nacional ter um líder como o Ciro, que tem um projeto de País. Um plano Nacional de Desenvolvimento. Temos que ter pessoas com essa mentalidade para o processo eleitoral brasileiro”.

Por outro lado, ele considera “democrático”, o pleito do ex-presidente Lula e do PT, aliados nacionais do PSB.

Aliança local

No Ceará, o PSB já abrigou os irmãos Cid e Ciro Gomes e boa parte do grupo político no Ceará. Após a saída deles, entretanto, o PSB seguiu na base aliada do grupo do PDT. Sem tanta capilaridade no Estado, a manutenção e crescimento do partido no Ceará depende, em parte da articulação do grupo governista, pois abriga uma parte dos aliados.

Nas disputas pela vagas na Câmara dos Deputados, em outubro, o partido diz ter convicção de que fará ao menos um deputado federal, mas tenta ampliar.