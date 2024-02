Operação contra Bolsonaro e aliados indica que tentativa de golpe não foi só delírio de tresloucados

A operação da Polícia Federal deflagrada nesta quinta-feira (8) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e figurões militares e políticos que orbitavam ao redor do Palácio do Planalto traz indícios robustos de que a tentativa de golpe de estado para mantê-lo no poder foi bem mais do que um delírio de alguns militantes mais tresloucados do bolsonarismo.