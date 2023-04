O que diz o ofício da PF em resposta à Assembleia sobre suposto elo de 'deputado' com PCC

A Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará não recebeu qualquer informação da seção do Paraná sobre um suposto envolvimento de políticos cearenses com a facção criminosa PCC, mas irá mobilizar a inteligência policial para buscar mais informações que possam ajudar no caso. A informação foi repassada à Assembleia Legislativa do Ceará pelo chefe regional da PF no Estado, delegado Rodrigo Carneiro Gomes.