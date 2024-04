No TSE, Ministério Público dá parecer pela cassação de deputados do PL e condenação de Acilon

O Ministério Público Federal com atuação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - por meio da Procuradoria-Geral da República - emitiu parecer nesta sexta-feira (19) pela manutenção da cassação da chapa de deputados estaduais do Partido Liberal (PL) no Ceará na eleição de 2022.

Além disso, o vice-procurador-geral Eleitoral, Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, acatou, parcialmente, pedido de reforma da sentença para tornar inelegível o então presidente do PL no Estado, Acilon Gonçalves, prefeito de Eusébio, por conta da fraude à cota de gênero.