Mudança na bancada do PDT: Guilherme Bismarck assume mandato; conheça o novo parlamentar

Na sessão desta quinta-feira (11), a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa dará posse ao novo deputado estadual, Guilherme Bismarck. Ele é, no momento, o primeiro suplente do PDT e assume o mandado por conta da licença de 180 dias do deputado Marcos Sobreira para tratar de interesses particulares.

Guilherme é filho do prefeito de Aracati, Bismarck Maia, e irmão do deputado federal e coordenador da bancada cearense em Brasília, Eduardo Bismarck. Nas últimas eleições, ele obteve pouco mais de 37 mil votos e ficou, no resultado geral, como terceiro suplente do partido.

Os dois primeiros suplentes, Bruno Pedrosa e Antônio Granja, já estão no exercício do mandato por conta da licença de Salmito Filho e Oriel Nunes, deputados eleitos que estão exercendo cargos no governo do Estado.

Esta será a primeira experiência de Guilherme Bismarck em cargos eletivos. Até recentemente, ele ocupou o cargo de chefe da Casa Civil das Prefeitura de Aracati.

Ele fica no exercício do mandato por, pelo menos, 180 dias, durante a licença de Marcos Sobreira.