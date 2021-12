Morre Ernando Uchoa Lima, ex-senador pelo Ceará e ex-presidente nacional da OAB

O presidente Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, deverá decretar luto oficial de três dias na entidade por conta do falecimento do advogado e ex-senador cearense Ernando Uchoa Lima, ex-presidente nacional da Instituição.

Em âmbito estadual, a OAB-CE lamentou a morte e decretou luto oficial por três dias. A presidente em exercício da OAB Ceará, Vládia Feitosa, determinou que as bandeiras da Sede da Seccional e das Subseções de todo o Estado permaneçam hasteadas a meio mastro durante esse período.

“Uma perda imensurável para o direito. A Ordem se solidariza com a família e amigos nesse momento de profunda dor e reitera que seu legado muito nos orgulha e será sempre lembrado, não só no estado do Ceará, mas em todo o país”, disse.

Ernando Uchoa morreu na manhã desta segunda-feira (27), aos 89 anos de idade. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Perfil público

Natural de Fortaleza e personagem destacado na vida pública do Estado, Uchoa foi o único cearense presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além de ter chefiado a OAB-CE por duas ocasiões e ainda ter sido vice-presidente estadual da entidade.

Orador de destaque, reconhecido pelos colegas, o Dr. Ernando Uchoa foi secretário do Estado e do Município de Fortaleza, membro da Academia Cearense de Letras, além de ter se destacado como líder estudantil de entidades nacionais e locais.

Passagem pelo Senado

Na eleição de 1970, durante o regime militar, ele foi candidato pela Arena, e acabou eleito suplente de senador, na chapa de Wilson Gonçalves.

Em seguida, em 21 de novembro de 1978, ele assumiu o cargo, com a renúncia do titular, que deixou a cadeira no Senado para assumir cargo de Ministro do então Tribunal Federal de Recursos.

Uchoa se manteve até 1979 como representante cearense no Senado Federal.

A coluna presta condolências à família, amigos e seguidores do jurista cearense Ernando Uchoa Lima.