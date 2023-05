Ministro de Minas e Energia vem ao Ceará com expectativa de investimento em linhas de transmissão

O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, estará no Ceará pela primeira vez nesta sexta-feira (5) para duas agendas: uma no Pecém outra em Fortaleza. A expectativa, nos bastidores, é que o ministro anuncie investimentos em novas linhas de transmissão de energia para o Nordeste.

O compromisso político do chefe da Pasta, que senador e filiado ao PSD, é com os governadores na região que estarão no Centro de Eventos do Ceará em reunião do Consórcio Nordeste. O tema central é energias renováveis e os potenciais de crescimento na geração.

O Ceará tem interesse estratégico no assunto, pois partiu na frente na preparação para receber um hub de Hidrogênio Verdes no Pecém. Além do mais, o potencial do Estado na área de energias renováveis, principalmente a energia solar, tem atraído investimentos bilionários.

Entretanto, o cenário animador de geração pode estar em dificuldades se não houver investimentos pesados em linhas de transmissão que levem a energia produzida no Nordeste para outras regiões como o Sudeste, onde estão instalados os maiores parques industriais do País.

Estudos recentes do Ministério das Minas e Energia apontam que, em 2026, o Nordeste poderá ter uma produção de 29 mil megawatts, algo em torno de sete vezes o que os estados da região produziram em 2022, a maioria, evidentemente, de fontes limpas e renováveis.

Os governadores querem do ministro um compromisso de expansão das linhas e também uma evolução na regulação federal para o setor, incluindo a produção de hidrogênio verde.

Lançamento de pedra fundamental O evento no Pecém, que o ministro participa ao lado do governador Elmano de Freitas (PT), é o lançamento da pedra fundamental da Usina Termelétrica (UTE) Portocem, no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP).

Com capacidade de 1.572 MW, a UTE Portocem é um empreendimento de R$ 4,7 bilhões e deverá gerar cerca de 1.700 empregos durante sua construção. A previsão para a entrada em operação da usina é julho de 2026, o maior investimento privado no Estado depois da Companhia Siderúrgica do Pecém.