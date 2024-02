Maior cidade do Interior, Juazeiro do Norte deverá ter segundo turno na eleição municipal

A população de Juazeiro do Norte - maior município do Estado fora da Região Metropolitana de Fortaleza - está prestes a passar por uma mudança significativa na escolha dos cargos de prefeito e vice-prefeito. Com 185.585 eleitores, a Terra do Padre Cícero poderá passar a ter eleição em dois turnos já em 2024.

Basta que até o fechamento do cadastro eleitoral deste ano, o município complete o número mínimo determinado em lei de 200 mil eleitores. No Ceará, apenas Fortaleza e Caucaia têm segundo turno na eleição municipal.

A possibilidade de realização de segundo turno permite que os eleitores expressem sua vontade política de forma mais precisa. No primeiro turno, as candidaturas têm a oportunidade de apresentar suas ideias de forma mais ampla.

Já no segundo turno, os dois candidatos mais votados precisam apresentar um projeto que seja capaz de convencer uma parte do eleitorado que, no primeiro turno, escolheu outros nomes. Isso fortalece a democracia e eleva o nível de aprofundamento no debate sobre a cidade.

Além disso, o maior tempo de discussão e elaboração de estratégias de comunicação com o eleitorado confere ao eleito em segundo turno, mais legitimidade para o exercício do poder municipal.

O caso de Juazeiro do Norte é peculiar neste sentido. Desde a aprovação da emenda constitucional que aprovou a reeleição no País, nenhum prefeito conseguiu a reeleição no comando do Executivo do Município. Alguns, inclusive, chegaram a ser afastados do cargo por denúncias de irregularidades.

Um aprofundamento do debate em torno das propostas para a cidade poderá trazer benefícios para a dinâmica política.

Papel da Justiça Eleitoral

Atualmente, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) informa que Juazeiro do Norte tem um contingente superior a 14 mil eleitores com títulos eleitorais cancelados. Apenas relativos à ausência de cadastro biométrico são mais de 2 mil pessoas.

A regularização dos cadastros pendentes já deixará a cidade muito perto de atingir o número mínimo para ter segundo turno já na eleição 2024.

A Justiça Eleitoral informa ainda que está ampliando os locais de acesso à população para consulta e regularização do título.

Veja novos locais:

Shopping Cariri

Secretaria de Proteção do município

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho

Atendimentos itinerantes em áreas estratégicas e atendimento eleitoral nas escolas