Luiz Fux, Humberto Martins e Augusto Aras dão pausa em Brasília e vêm a Fortaleza

Lideranças do mundo jurídico nacional dão um tempo em Brasília e se reúnem em Fortaleza nos próximos dias. O presidente do STF, Luiz Fux, do STJ, Humberto Martins, e o procurador-geral da República, Augusto Aras, participam do Congresso Nacional do Ministério Público. Há uma expectativa da vinda do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco.

O evento, organizado nesta edição pela Associação Cearense do Ministério Público (ACMP), começa nesta quarta-feira (23) e vai até sábado (26). Até lá, cerca de 2 mil promotores de Justiça de vários estados debatem os temas ligados a atuação do Ministério Público. O tema central dos debates é “os desafios do Ministério Público no cenário pós-pandemia”.

O Congresso, um dos mais importantes do mundo jurídico nacional, não ocorria no Ceará há 24 anos.

Autoridades do mundo jurídico local como a presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, e o presidente da OAB-CE, Erinaldo Dantas, também estarão no evento.

O governador Camilo Santana e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Evandro Letão, devem fazer parte do momento de discussão entre os promotores de todo o País.

Desafios em temas centrais

Temas atuais para o País como Improbidade Administrativa, Tutela Ambiental, Justiça Criminal, Segurança Pública e Saúde estão na pauta do encontro que terá palestras, painéis, apresentação de trabalhos científicos e também atrações musicais.

Presidente da ACMP, o promotor Herbet Santos, diz que é um momento de entender os desafios dos novos tempos e aperfeiçoar o papel do Ministério Público para a sociedade.

Legenda: Presidente da ACMP, o promotor Herbet Santos é um dos organizadores do evento deste ano

“Há duas décadas não realizávamos nosso congresso Nacional aqui no Ceará. Um momento histórico em que vamos discutir os temas mais importantes no mundo jurídico e também olhar para dentro das carreiras do Ministério Público”, destacou.