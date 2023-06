Lia Freitas e Onélia Santana comandam investimento milionário em programas sociais no governo Elmano

O governador Elmano de Freitas (PT). lançou, nesta sexta-feira (16), o seu programa de combate à fome, uma prioridade repetida desde a campanha eleitoral. Serão mais de 160 milhões, por meio de transferência direta de renda, para ajudar famílias em extrema pobreza. Os programas sociais mais estratégicos do governo do Estado têm investimentos que passam dos R$ 400 milhões só em 2023 e estão sob coordenação de duas mulheres: a primeira-dama Lia de Freitas e a secretária de Proteção Social, Onélia Santana.

Somados, os programas Ceará Sem Fome – sob coordenação de Lia -, Cartão Mais Infância e Vale Gás Social – comandados pela pasta cuja titular é Onélia, esposa de Camilo Santana - totalizam R$ 34,6 milhões com repasses mensais a um total superior a 200 mil famílias cearenses de baixa renda em todos os 184 municípios cearenses. Os programas, é bom lembrar, têm parceria com todas as prefeituras.

Nos discursos durante o evento, tanto Lia como Onélia reforçaram a importância das políticas governamentais, que começaram ainda no governo Camilo Santana, para as famílias em situação de vulnerabilidade. E ambas destararam também a parceria com os prefeitos e prefeitas do Estado.

Em regiões de acentuadas desigualdades sociais e extrema pobreza, os programas sociais dos governos se toram fundamentais para a sobrevivência de milhares de famílias no dia a dia.

Além disso, naturalmente, essas ferramentas aproximam gestores da população e geram um capital político que, por vezes, ganham até mesmo o debate nacional.

É o caso, por exemplo, do Bolsa Família, o maior programa de transferência de renda do Brasil. Implantado no primeiro governo Lula, o programa é um dos temas frequentes em períodos eleitorais.

Prioridades dos governos

“A prioridade do governador Elmano é não sossegar enquanto todos e todas as cearense não se alimentarem dignamente. Mas o Ceará sem Fome não fica só nisso, ele vai investir em autonomia financeira e protagonismo social para o nosso povo”, disse Lia de Freitas no evento desta sexta.

Segundo ela, serão cerca de R$ 15 milhões por mês repassados a 47 mil famílias, para compra de alimentos, o que deve movimentar a economia e o comércio dos 184 municípios.

Onélia, entretanto, enfatizou a ampliação das ações sociais. “Apesar de todas as ações feitas pelos governos Camilo Santana e Izolda Cela, além dos programas do governo Lula, ainda tínhamos famílias em condições de insegurança alimentar grave. E o lançamento desta iniciativa mostra a prioridade do governador”. Principais programas assistenciais

Ceará sem Fome

Investimento: R$ 160 milhões

Público-alvo: Famílias com até R$ 168 de renda mensal

População atendida: 47 mil famílias (inicialmente) Cartão Mais infância

Investimento: R$ 193 milhões

Público-alvo: Famílias em vulnerabilidade que tenham crianças na primeira infância

População atendida: 150 mil famílias

Vale-gás Investimento: R$ 63 milhões Público-alvo: Cadastrados no cartão Mais Infância e jovens do programa Superação e registrados no CadÚnico População atendida: 200 mil famílias