Indicação de cearense para vice-liderança do governo Lula teve aval de Ciro Gomes e Elmano

Indicado pelo presidente Lula para a função de vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, o cearense Mauro Benevides Filho (PDT) teve o aval do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), para a missão. Mauro consultou as duas lideranças antes de assumir o posto, recebendo sinal positivo de ambos.

A indicação do parlamentar cearense para a função uniu forças antagônicas no Estado, mas que seguem dialogando e mantendo uma proximidade em Brasília. Mauro se junta aos cearenses José Guimarães (PT) e André Figueiredo (PDT), líderes do governo e da maioria, respectivamente, na defesa das pautas de interesse da gestão Lula.

Ele atribui a indicação, inclusive, aos dois colegas de bancada, após defesas de pautas econômicas do governo em que Benevides foi chamado para acompanhar reuniões e negociações de líderes, mesmo sem o cargo formal.

Após o rompimento entre PT e PDT no Ceará em 2022, Mauro Filho acabou sendo um dos poucos sobreviventes à polarização entre os grupos. Próximo de Ciro Gomes, Mauro coordenou a parte econômica do plano de governo do então candidato a presidente da República.

Passada a eleição, Mauro apoiou o governo Elmano, mas manteve a relação com o ex-ministro Ciro Gomes que, por sinal, adotou linha frontalmente contrária, tecendo duras críticas ao grupo petista que hoje governa o Estado sem o PDT.