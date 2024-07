Governador vai promover 12 oficiais à mais alta patente na Polícia Militar do Estado; veja a lista

O governador Elmano de Freitas (PT) vai promover, nesta semana, 12 oficiais ao posto de coronel da Polícia Militar do Estado do Ceará. Os profissionais passam a ter a mais alta patente da tropa, desempenhando funções estratégicas na estrutura da PM, incluindo a liderança de operações, a implementação de políticas de segurança e a garantia da disciplina.

Entre os promovidos estão duas mulheres. Os oficiais promovidos atuarão tanto nas áreas de saúde quanto no quadro de combatentes. Com essas nomeações, a Polícia Militar do Ceará passará a contar com 30 coronéis na ativa.