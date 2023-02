Fundação ligada a políticos está há mais de um ano sendo investigada por suspeita de desvio na Saúde

As deficiências do serviço de saúde prestado à população mais carente têm se tornado um problema crônico da gestão pública no País, com causas diversas. No Ceará, o as autoridades de fiscalização estão colocando uma lupa na atividade de gestão de organizações sociais que administram hospitais públicos e cujas contas apresentam indícios graves de desvios e irregularidades. São quantias milionárias sob suspeita.