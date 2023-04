FNE e energias renováveis: a pauta da primeira reunião do presidente do BNB com a indústria cearense

O presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, aguarda a sanção do presidente Lula (PT), após a viagem à China, da MP que renegocia dívidas do setor produtivo com recursos do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE). A Medida já foi aprovada pelo Congresso Nacional e aguarda apenas a assinatura do presidente.

Este foi um dos assuntos tratados nesta quarta-feira (12), em reunião do novo mandatário do banco com o comando da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). Este foi o primeiro encontro do presidente do BNB com a representação da indústria cearense, sob comando do presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante.

Além do FNE, os representantes da Fiec trataram com Paulo Câmara sobre a atração de recursos estrangeiros para financiamento do setor e também da nova fase industrial do Ceará e do Nordeste que envolve oportunidades principalmente na área de energias renováveis.