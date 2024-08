Federação do PT confirma e comunica à Justiça neutralidade na eleição para prefeito de Aracati

A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, confirmou à Justiça Eleitoral sua posição de neutralidade nas eleições majoritárias de Aracati, no Litoral Leste do Estado. O comando nacional da federação anulou parcialmente a convenção realizada no dia 27 de julho e destituiu a comissão provisória local, trocando os membros.