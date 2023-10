Escolas de tempo integral e tratamento do câncer são prioridades no orçamento de R$ 37,3 bi em 2024

O governador Elmano de Freitas (PT) vai enviar à Assembleia Legislativa, nesta quarta-feira (11), o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). A primeira peça apresentada pelo governo sob nova gestão prevê um valor geral de R$ 37,2 bilhões para 2024. A informação foi dada pelo próprio chefe do Executivo na live semanal que comanda nas redes sociais.

O governo diz esperar superar dois desafios: manter o nível de investimentos públicos mesmo diante de quedas de arrecadação e aplicar em áreas fundamentais para a população como educação e saúde valores acima dos mínimos constitucionais estabelecidos. Segurança é outra prioridade.

O governador detalhou que a duplicação de estradas, o ramal do Rio Salgado, a construção de escolas em tempo integral e o novo plano de tratamento do câncer no Interior do Estado estão entre as prioridades para o orçamento estadual do próximo ano, que será de eleições municipais.