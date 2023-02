Em São Gonçalo do Amarante, Prefeitura dá reajuste aos professores e aprova pacote na Educação

Em meio aos debates sobre o pagamento do piso nacional dos professores, reajustado em 14,95% em portaria do Ministério da Educação, os municípios cearenses ainda se dividem na confirmação de pagamento da melhoria salarial. Mais de 80 prefeituras já garantiram o reajuste, mas outras estão, inclusive, fazendo reestruturações no ensino.

Em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza, além do reajuste de 15% aos docentes, a rede municipal passará por mudanças estruturais. Um pacote de medidas na área foi elaborado pela Prefeitura do Município e aprovado na Câmara Municipal, informa a esta coluna o prefeito Marcelo Teles.

Teles é professor por formação e diz que as mudanças ocorrem com base nos dados do município em 2022. "Foi assim que surgiu o pacotão da Educação", detalha.

O pacote aprovado inclui um plano municipal de educação integral, criação de mecanismos de incentivo à inclusão e à sustentabilidade nas escolas municipais, mudanças estruturais na gestão escolar, combate à violência e a criação de um programa municipal de avaliação da qualidade da educação.

Município estratégico

Não obstante ao Ceará ser um estado referência nacional na área, São Gonçalo é um município central no desenvolvimento econômico do Ceará por ter, em seu território, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Por lá, passarão alguns dos principais investimentos públicos e privados no Ceará nas próximas décadas.

Por isso, para garantir acesso da população local aos postos de destaque, o investimento forte em educação é ainda mais fundamental e urgente.