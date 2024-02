Em Itaitinga, pré-candidatura pode reunir aliados do governador Elmano e até Capitão Wagner

A sucessão municipal em Itaitinga pode gerar uma aliança que envolva partidos da base do governador Elmano de Freitas e o União Brasil, de Capitão Wagner. A reunião de legendas opostas pode ser por meio da pré-candidatura do advogado, empresário e professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Machidovel Trigueiro Filho.

Nesta terça-feira (6), ele teve uma reunião com o ex-senador Chiquinho Feitosa, presidente do Republicanos, um dos partidos da base do governo do Estado, e selou sua filiação ao partido. Nas redes sociais, o dirigente informou que Machidovel será presidente do partido no Município.