Elmano cresce, Wagner se mantém e Roberto cai: o que a pesquisa Ipec revela na véspera da Eleição

A última pesquisa Ipec contratada pela TV Verdes Mares na disputa pelo Governo do Estado, neste sábado (1º), traz um cenário bem oposto para os três principais concorrentes ao cargo. Os dados sinalizam, inclusive, para um cenário provável de segundo turno entre o candidato do PT, Elmano de Freitas, e Capitão Wagner, do União Brasil.

Para o petista, que iniciou a corrida eleitoral em agosto na terceira posição, bem abaixo dos dois principais concorrentes, a liderança isolada na preferência de voto do eleitor cearense sugere êxito na estratégia de campanha de colar o seu nome aos dos aliados Camilo Santana e Lula, dois que também lideram na disputa ao Senado e à Presidência da República no estado, respectivamente, na mesma pesquisa Ipec. Elmano tem 44% das intenções de votos no cenário de votos válidos.

Capitão Wagner (União), que fez uma campanha praticamente sem fazer conexões com padrinhos políticos, perdeu a dianteira que manteve durante boa parte da corrida eleitoral, mas segue em segundo lugar, sinalizando o provável cenário de segundo turno contra o petista.

O candidato do União Brasil aparece ainda crescendo quatro pontos percentuais entre o penúltimo e este último levantamento do Ipec, demonstrando uma estabilidade nas intenções de votos, embora observe o crescimento do principal adversário. Wagner aparece com 37% na sondagem de votos válidos.

E em terceiro lugar, porém mais desidratado, aparece Roberto Cláudio (PDT), agora mais distante dos dois principais concorrentes, na preferência do eleitorado, de acordo com a pesquisa Ipec. Embora tenha feito uma campanha robusta, o ex-prefeito de Fortaleza teve dificuldades durante a campanha, principalmente dentro do seu partido, o PDT. Roberto aparece com 18% na sondagem de votos válidos.

As divergências da fase de pré-campanha se mantiveram durante toda a corrida eleitoral, o que parece ter acabado respingando na campanha majoritária, tendo como base a tendência apontada pelos números do Ipec na véspera da votação no primeiro turno.

Aposta do partido ao Palácio do Planalto, Ciro Gomes acabou não apresentando crescimento no cenário nacional e nem no cenário local. No Ceará, o principal padrinho político de Roberto Cláudio, segundo os dados do Ipec, aparece em patamar semelhante ao que começou: terceiro lugar atrás de Lula e Bolsonaro.