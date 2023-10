Eleitos pelo PL, deputados federais parecem confortáveis ao lado do governador Elmano de Freitas

Com um amplo arco de aliança partidária, que inclui ao menos sete partidos de destaque no cenário nacional, o governo Elmano de Freitas (PT) segue trabalhando nos bastidores para atrair mais aliados. Além de partidos, lideranças e parlamentares de legendas que não estão formalmente ligadas ao governo já se juntaram ao bloco governista, caso de um grupo significativos de pedetistas. E a lista tende a crescer.

A articulação política do governo estadual avança até mesmo entre os filiados a partidos de oposição em âmbito local e nacional. Eleito pelo PL, do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Yuri do Paredão foi expulso do partido depois de postar fotos com o presidente Lula.

Depois deste episódio, o parlamentar, que ainda não definiu nova filiação, tem dito abertamente que ouvirá o ministro Camilo Santana e tem sido figura constante em eventos do governo do Estado, acompanhando Elmano de Freitas. Ele já está nas contas governistas como aliado.

Outro parlamentar que está no grupo mais ao centro no espectro político dentro o PL é o deputado federal Júnior Mano. Ele está no grupo do partido que, eventualmente, tem votado a favor de propostas do governo Lula no Congresso Nacional.

Esta coluna apurou que ele também já foi convidado para integrar partidos que compõem a base de apoio ao governador Elmano de Freitas, mas, no momento, ainda avalia os cenários para uma possível desfiliação.

Yuri do Paredão e Júnior Mano acompanharam o governador Elmano de Freitas na visita ao Hospital Universitário da Uece no início da semana, destacando a parceria com o governo.

Os dois não escondem a intenção de colaborar com a gestão estadual.