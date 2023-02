Eduardo Bismarck e Luizianne Lins disputam o comando da bancada cearense no Congresso Nacional

A coordenação da bancada do Ceará no Congresso Nacional deverá ter uma nova liderança para os próximos dois anos. Com a saída do deputado federal Júnior Mano (PL) do posto, dois nomes aparecem para a disputa: Eduardo Bismarck (PDT) e Luizianne Lins (PT). Na semana após o carnaval, a bancada deve se eunir para tratar do assunto.

A coordenação da bancada é uma função difícil de ser executada, exige habilidade política e requer a formação de consensos desde a indicação do parlamentar que vai desempenhar a função.

Cabe ao coordenador, por exemplo, definir, ouvindo os colegas, as emendas de bancada, que são destinadas, geralmente, para obras estruturantes no Estado.

Atual coordenador, Júnior Mano (PL) já informou aos colegas que não ficará no cargo e que vai reunir a bancada após o carnaval para a definição do novo coordenador. Segundo ele, Bismarck e Luizianne manifestaram interesse de ocupar o cargo.

O pedetista, inclusive, disse já ter as assinaturas necessárias para ocupar o posto, mas diz que está buscando dialogar com Luizianne sobre a escolha.

“A ideia é que todo mundo esteja no mesmo barco. Por isso, estou buscando uma conversa com a deputada Luizianne e com o deputado Guimarães para buscar um consenso”, afirma.

O deputado federal já exerceu a função, temporariamente, em 2020, na ausência do titular, deputado Domingos Neto (PSD).

“A missão é árdua. Você lida com várias posições políticas, com casos bem específicos de parlamentares que são base no Estado e oposição no Congresso. Tem interesses que têm que ir tratando um por um. Fora os senadores que cada um é uma autarquia individual”, detalha o parlamentar.

Mais protagonismo

Em recente entrevista ao Diário do Nordeste, o deputado José Guimarães (PT), líder do governo Lula na Câmara detalhou que a coordenação estadual das bancadas deve ganhar mais protagonismo nessa legislatura.

Está em análise, inclusive, a formação de um Fórum dos coordenadores estaduais das bancadas.

Esta Coluna tentou contato com a deputada Luizianne Lins, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem.