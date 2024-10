Disputa entre direita e esquerda: o peso da eleição em Fortaleza para o cenário nacional de 2026

Com o segundo turno da eleição para a Prefeitura de Fortaleza programado para o próximo domingo (27), a disputa entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) resultará em um conjunto de variáveis políticas com potencial para ter impactos significativos.

Este embate, bastante acirrado, segundo pesquisas Quaest, é decisivo não só para o futuro da capital cearense, a maior cidade do Nordeste, mas também para a política estadual e nacional, dada a projeção e influência que o comando de uma das maiores prefeituras do país pode representar.

O cenário eleitoral aqui se revelou o mais disputado entre as capitais brasileiras, com chances de vitória para ambos os lados.

Crescimento do grupo de oposição

Em caso de vitória de André Fernandes, haverá uma confirmação do avanço do grupo bolsonarista na região, consolidando uma liderança jovem em um dos redutos tradicionais do PT no Brasil.

Fernandes, que já possui um histórico de votação expressiva como deputado estadual e federal, pode representar um movimento forte de oposição na política cearense, com um viés de direita, turbinado pela adesão de grupos como os liderados por Roberto Cláudio (PDT) e Capitão Wagner (União), em antagonismo às forças governistas consolidadas sob a liderança do PT.

Esse contexto fortalece o bolsonarismo no Ceará e pode impactar a corrida pelo governo estadual em 2026, além de impulsionar uma nova base política de sustentação de direita no Nordeste, região onde o PT possui raízes e influência sólidas.

Domínio petista e liderança de Camilo Santana

Por outro lado, uma eventual vitória de Evandro Leitão consolidaria o domínio do PT e reforçaria a liderança de Camilo Santana, ex-governador e atual ministro da Educação. Para Camilo e para o governador Elmano de Freitas, que tentará a reeleição em 2026, essa vitória significaria um reforço da continuidade política em Fortaleza e em todo o Ceará, com grande poder de mobilização popular.

Apesar de algumas derrotas em municípios do interior, como Sobral e Juazeiro do Norte, as forças governistas estaduais controlarão a esmagadora maioria das prefeituras do Estado. Esse cenário asseguraria a hegemonia petista e fortaleceria o projeto de poder do partido para as próximas eleições majoritárias no Estado.

A decisão nas urnas em Fortaleza terá, portanto, um peso direto na sucessão estadual. Elmano se beneficiaria de uma Fortaleza alinhada ao seu governo para manter uma base consolidada na capital. Uma alternância no comando da cidade significaria uma tensão maior na governabilidade estadual.

Impactos na sucessão presidencial

Em um panorama mais amplo, o resultado dessa eleição poderá se refletir também nas eleições presidenciais de 2026. Uma vitória de Fernandes criaria um novo polo bolsonarista no Nordeste, desta vez atuando politicamente e com o controle administrativo de uma das grandes cidades da região.

Por outro lado, um triunfo de Leitão solidificaria o PT como a força dominante na região, que historicamente tem desempenhado um papel decisivo na escolha do presidente da República, principalmente em 2022, quando a vitória de Lula ocorreu pela ampla vantagem no Nordeste.

Assim, os rumos políticos de Fortaleza são, sem dúvida, cruciais para a articulação de estratégias eleitorais nos próximos anos, tanto no Ceará quanto no cenário nacional.