Dilemas do PL para a eleição 2024 no Ceará vão muito além do conflito entre pré-candidatos

O Partido Liberal (PL) potencializou seu resultado eleitoral com a entrada do ex-presidente Jair Bolsonaro na Legenda ainda no ano passado. O partido passou a ter a maior bancada de deputados federais no País e turbinou, inclusive, a eleição de parlamentares no Ceará, com quatro deputados estaduais e cinco deputados federais.

Pouco mais de um ano após a eleição, entretanto, o partido enfrenta turbulências no Estado e ainda nem iniciou a preparação para a eleição 2024 em Fortaleza. O conflito pré-eleitoral mais visível ficou demonstrado na semana passada com o embate entre aliados do deputado federal André Fernandes e o deputado estadual Carmelo Neto, dois pré-candidatos do Partido à Prefeitura de Fortaleza.

Entretanto, esse é apenas um dos problemas do PL no Ceará. A legenda ainda enfrenta um conflito entre a ala bolsonarista, recém-chegada, e um outro grupo que já estava na legenda antes dos preparativos para a eleição 2022 e ocupa um espaço político mais ao centro, dialogando inclusive com forças da esquerda e centro-esquerda.

O PL olha com atenção e cautela para o processo na justiça eleitoral que cassou a chapa de deputados estaduais do partido eleita no ano passado por fraude à cota de gênero. O caso está indo ao debate no TSE, uma Corte que tem sido dura com esse tipo de situação.

Além disso, os impasses sobre a eleição de 2024 em Fortaleza entre os pré-candidatos têm mais um ingrediente. É que na gestão do prefeito José Sarto, há membros do partido. É o caso do ex-deputado federal Raimundo Gomes de Matos que ocupa a presidência da Fundação da Criança e da Família Cidadã, a Funci.

Matos foi candidato a vice-governador representando o PL na chapa cujo candidato a governador foi Capitão Wagner, do União Brasil.

Na última semana, ele passou por uma saia justa após o deputado André Fernandes fazer uma crítica nas redes sociais aos gastos da Prefeitura de Fortaleza. Esses conflitos devem se intensificar a medida em que a eleição se aproxime.

Há, pelos casos citados, muito a se resolver no PL para chegar competitivo às urnas em 2024 no Ceará.