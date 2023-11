Deputados de todo o país e até do exterior vão discutir prerrogativas do parlamento em Fortaleza

Deputados estaduais de todo Brasil estarão reunidos em Fortaleza entre os dias 8 e 10 de novembro na 26ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). O tema principal do evento será as prerrogativas de legislar dos parlamentos estaduais que ficam entre a competência do Congresso Nacional e das câmaras municipais.

O encontro, que deve contar com mais de 300 parlamentares de todo o País e de outros países como Estados Unidos, Canadá, Uruguai, Paraguai e Argentina, vai acontecer no Centro de Eventos do Ceará.

O deputado estadual cearense Sérgio Aguiar (PDT), secretário da Unale no Ceará e um dos organizadores do evento visitou a redação integrada do Sistema Verdes Mares e deu detalhes da programação que terá a participação ainda de ministros do governo Lula.

Camilo Santana, da educação, Marina Silva, do Meio Ambiente, e Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia, estão entre os palestrantes do encontro que trará os desafios de áreas como educação e sustentabilidade.

“Os legislativos estaduais estão em dificuldade de legislar por conta das prerrogativas dos vereadores e dos membros do Congresso Nacional. Como podemos avançar nisso? São questões que serão discutidas, além da aproximação entre o parlamento e a sociedade com as temáticas de interesses de todos”, disse o parlamentar.

A Assembleia Legislativa do Ceará, no evento, vai compartilhar com os representantes de outros estados e do País as iniciativas da Casa no sentido de aproximar o parlamento da população como os projetos: Centro Inclusivo de atendimento e desenvolvimento Infantil (Ciadi), que oferta atendimento multiprofissional para crianças com Transtornos do Espectro Autista e Síndrome de Down, Procuradoria Especial da Mulher, com serviços voltados a este público, o “Vem pra Alece” dentro do movimento parlamento aberto, além de serviços como Casa do Cidadão e Procon Assembleia.

A abertura oficial vai ocorrer no dia 8 de novembro, às 19h. As inscrições para o evento estão abertas. Mais informações por meio do site da Unale.