Deputado quer Ciro Gomes na Assembleia para esclarecer denúncias feitas em entrevista

A entrevista do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) ao PontoPoder na última semana continua gerando repercussões no mundo político cearense. Na Assembleia Legislativa, deputados estaduais desejam aproveitar as declarações dele para aquecer os debates na Casa.

O deputado Sargento Reginauro (União) apresentou um requerimento a ser discutido no plenário, convidando o ex-ministro a comparecer ao Legislativo para fornecer mais detalhes sobre as denúncias que ele apresentou na entrevista exclusiva à Live, na qual este colunista participou ao lado de Jéssica Welma, na última quinta-feira.

Na ocasião, Ciro fez críticas a ex-aliados, apresentou denúncias e afirmou possuir "documentos" que comprovariam suas afirmações. Diante disso, o parlamentar deseja que Ciro apresente os documentos à Assembleia.

"No evento, o ex-governador fez declarações graves, alegando possuir documentos que comprovariam que empreiteiros e construtores estão sendo coagidos pelo Governo do Estado do Ceará", afirma o documento. No entanto, um possível convite depende da aprovação do plenário da Casa.

Reginauro é próximo do ex-deputado federal Capitão Wagner e faz oposição ao governo de Elmano na Assembleia.

O parlamentar do União Brasil precisa convencer não apenas a ampla base aliada ao governo, mas também os deputados ligados a Ciro, pois uma convocação poderia trazer desgastes ao ex-governador.

Veja a entrevista