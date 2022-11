Deputado cearense defende posição de independência do União Brasil em relação ao Governo Lula

Em entrevista ao Jornal Folha de S. Paulo na última quinta-feira (3), o presidente nacional do União Brasil, deputado federal Luciano Bivar, disse que o partido “não irá fazer oposição a Lula de jeito nenhum”. A declaração agitou os bastidores do Partido, inclusive no Ceará, em que os parlamentares eleitos apoiaram o presidente Jair Bolsonaro, liderados pelo presidente estadual da sigla, Capitão Wagner.

O partido, que chegou a eleger 59 deputados federais no País, fazendo jus à terceira maior bancada da Câmara dos Deputados, atrás de PT e PL, fez 4 deputados no Ceará, em uma linha de atuação entre direita e centro-direira.

Um deles é o deputado federal Moses Rodrigues, que foi reeleito para o cargo. Em contato com esta coluna, o parlamentar detalhou que a bancada do partido está comentando a declaração do presidente Luciano Bivar sobre o governo Lula.

Moses Rodrigues Deputado federal (União) Isso está sendo discutido na bancada do partido. Uma parte da bancada foi eleita apoiando o presidente Bolsonaro, com uma pauta de direita, com base na família, na liberdade... O mais importante é que o presidente Bivar se comprometeu que qualquer decisão será discutida com a bancada na Câmara e no Senado”.

A posição mais adequada no momento, segundo defende, é a “independência perante ao governo, tendo em vista que o Partido reúne tanto parlamentares apoiadores de Lula como de Bolsonaro.

O assunto está agitando os bastidores da política nacional, pois trata-se da terceira maior bancada na Câmara dos Deputados.