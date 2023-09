Demora na conclusão do julgamento da cassação dos deputados do PL está gerando prejuízo

Após a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) de negar o recurso do presidente estadual do PL, Acilon Gonçalves, quanto à suposta suspeição do juiz Érico Silveira no caso da cassação da chapa de deputados estaduais do partido, as atenções se voltam novamente para o julgamento do mérito dos embargos de declaração, último recurso na Corte, antes de o caso ir ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).