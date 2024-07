De olho na eleição, prefeito se apressa para inaugurar areninhas e cria saia-justa com o Estado

No município de Santa Quitéria, na região Norte do Estado, a pressa do prefeito em inaugurar obras antes do fim do prazo de proibição da legislação eleitoral acabou criando uma saia-justa entre a gestão municipal e o governo do Estado. O gestor, José Braga (PSB), o Braguinha, resolveu entregar duas obras estaduais antes mesmo do check-list de encerramento feito pelo órgão competente do governo.