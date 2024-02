Com Sarto e Élcio em viagem, Gardel Rolim assume a Prefeitura de Fortaleza

O prefeito José Sarto (PDT) vai se ausentar de Fortaleza por 11 dias. No último ano de sua gestão, o prefeito vai ao exterior para uma viagem em família. Enquanto isso, o município será gerido pelo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim, também do PDT.

O chefe do Poder Legislativo será convocado para o Executivo porque além da ausência de Sarto, o vice-prefeito Elcio Batista (PSDB) estará em viagem oficial pelo município ao exterior.

Gardel Rolim será o prefeito da Cidade no período de 11 dias. Esta será a primeira vez que ele vai assumir o Executivo Municipal desde que foi eleito presidente da Câmara Municipal.

No grupo governista municipal, Gardel tem sido considerado uma peça-chave nas costuras para a sucessão em Fortaleza. Entre os desafios do grupo para a eleição que se aproxima, que pode significar a eleição de José Sarto, será fortalecer a base de apoio na Câmara Municipal, papel que precisa ter a participação estratégica de Gardel.

Passar mais de 10 dias no comando do Executivo no ano eleitoral tem potencial para fortalecer o nome do presidente da Câmara.