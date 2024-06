Com cenário político desafiador, melhora da economia anima aliados de Lula no ano eleitoral

O crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil no primeiro trimestre de 2024 – 0,8%, acima das expectativas – trouxe uma melhoria para o ambiente de negócios, mas está gerando mais otimismo mesmo é na política, entre os aliados do presidente Lula, inclusive no Ceará.

Não só o percentual em si chamou a atenção, mas as bases que levaram a ele: aumento da renda, queda do desemprego e da inflação e um crescimento mais pulverizado, com destaque ao setor de serviços.

Com dificuldade na relação com o Congresso Nacional, cujo perfil é mais conservador e impõe derrotas ao governo, a aposta de Lula é a reorganização da economia e a retomada do crescimento. A melhora econômica, o presidente sabe disso, mexe com o bolso e com o humor da população.

No momento que está em curso uma estratégia nacional do PT para retomar o comando de municípios em todo o País, o fôlego na economia pode amenizar a perda de popularidade do presidente.

Em Fortaleza, a maior cidade do Nordeste, há queda nos índices positivos de avaliação do governo Lula, e a cidade é estratégica para as pretensões do partido no País. Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa, é o pré-candidato do Partido à Prefeitura da Capital.

Em uma disputa que promete ser dura contra o atual prefeito, José Sarto (PDT), e contra nomes do campo de direita como André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União) e Eduardo Girão (Novo), o petista precisará, como já analisamos nesta coluna, de respostas firmes das gestões aliadas dele no Governo do Estado e na Presidência da República em temas estratégicos como a segurança e, claro, a economia.

No campo estadual, o governador Elmano de Freitas iniciou, nesta semana, uma mudança estratégica no combate à violência e, agora, a notícia do crescimento do PIB nacionalmente está sendo observada como importante no contexto eleitoral.