Cid Gomes chama deputados do PDT para reunião de avaliação da eleição e nova conjuntura política

O senador Cid Gomes (PDT) convocou, para esta segunda-feira (10), uma reunião com deputados do partido e outros aliados para tratar da conjuntura política. O encontro acontece no gabinete do senador em Fortaleza. A estratégia de apoio a Lula no segundo turno e o novo cenário político após a eleição de Elmano de Freitas ao governo do Estado devem ser a pauta principal do encontro.

O PDT amargou um resultado ruim na disputa ao governo do Estado, quando Roberto Cláudio ficou em terceiro lugar, com cerca de 14,1% dos votos válidos, em cenário em que Elmano venceu ainda no primeiro turno e Capitão Wagner terminou no segundo lugar, com 31%.

O resultado contrasta com a formação das bancadas legislativas, disputa na qual o PDT foi bem, ao eleger a maior bancada na Assembleia Legislativa, com 13 deputados, e também o maior número de federal, com 5 parlamentares, ao lado do PL.

Recentemente, o PDT anunciou nacionalmente apoio à candidatura do ex-presidente Lula no segundo turno. Após o anúncio, feito pelo presidente nacional Carlos Lupi, o candidato derrotado à Presidência, Ciro Gomes, também fez um vídeo confirmando que acompanha a decisão do partido.

A convocação dos parlamentares por Cid Gomes agita os bastidores da política cearense, após um período de afastamento do parlamentar das articulações partidárias.

Cid abandonou as tratativas para a escolha do candidato do PDT ao governo do Estado ainda em maio e permaneceu fora da campanha ao Executivo até o dia 2 de outubro, quando o resultado foi amargo para o partido.

Passada a eleição, a expectativa na base governista é de o PDT apoiar o governo Elmano, que começa em 1º de janeiro. Até agora, porém, as grandes lideranças do partido se esquivaram de se pronunciar sobre o assunto. O chamamento de Cid Gomes é um indicativo de apoio ao novo governo, na compreensão de parlamentares.

Além disso, evidentemente, a estratégia de campanha no segundo turno para o ex-presidente Lula no Ceará deve estar nas tratativas.

Nesta segunda, por sinal, o PT inicia formalmente a campanha em favor de Lula. Um evento no comitê do partido reunirá lideranças como o senador eleito Camilo Santana, a governadora Izolda Cela e o presidente da Assembleia, Evandro Leitão. A expectativa é que Cid Gomes compareça ao ato.