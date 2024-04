Cenário da pré-campanha eleitoral em Fortaleza está praticamente definido; veja os nomes

A definição do Partido dos Trabalhadores (PT) do nome de Evandro Leitão como seu pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza praticamente fecha a articulação partidária da fase de pré-campanha na Capital cearense. PDT, PT, União Brasil, PL e Novo já definiram os nomes. A federação Psol/Rede também têm pré-candidatos, mas terá que definir apenas uma delas.

A disputa pela Prefeitura de Fortaleza vai começar, oficialmente, no dia 20 de julho, data que marca o início da realização das convenções partidárias, em que as legendas apresentam seus candidatos e fazem as coligações. O prazo vai até 5 de agosto. Depois disso, as siglas terão até o dia 15 do mesmo mês para registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral.