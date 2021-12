Câmara de Juazeiro criará cargos de livre indicação dos vereadores com impacto de R$ 1,5 milhão

Os vereadores de Juazeiro do Norte farão nesta terça-feira (21) a última sessão de um conturbado ano Legislativo que começou com uma forte onda de Covid-19 e terminou com o afastamento do seu presidente e do vice por suposto cometimento de crimes, que estão sendo investigados.

Claro que um ano pesado como este não poderia terminar sem uma “boa” notícia aos 21 parlamentares, a maioria dos quais opositores do prefeito Gledson Bezerra (Podemos). A boa notícia, entretanto, não é para o contribuinte, que vai bancar a gastança.

É que está na pauta da sessão legislativa um projeto de lei, de autoria da Mesa Diretora da Casa, comandada pelo vereador William Bazílio, o Bilinha (2º vice-presidente, que virou presidente interino após o afastamento dos colegas), que altera a estrutura da Casa para criar novos cargos de livre indicação dos vereadores.

21 É o número de cadeiras no Legislativo Municipal de Juazeiro do Norte

Serão criados os cargos de chefe de gabinete, com salário estipulado em R$ 3,5 mil e de secretário parlamentar, com vencimentos de R$ 2,5 mil mensais. A estimativa da Casa é que o impacto dos novos cargos gire em torno de R$ 1,5 milhão ao ano.

R$ 1,5 milhão é o valor anual da alta nos gastos do Legislativo com a criação de pelo menos 40 cargos

O presidente da Câmara argumenta que, no maior município do Interior do Estado, os vereadores não possuem uma estrutura de gabinete formal, como acontece em outras cidades maiores do Estado como a própria Capital, Fortaleza.

É fundamental que os parlamentares disponham de uma estrutura para atender a população. O problema é que o momento é inoportuno, pois o foco tem que ser a recuperação econômica, o investimento no social e também na Saúde.

Novo mobiliário

Inclusive, além da criação de cargos, que será feita mediante aprovação de lei, a Casa está adquirindo mobiliário para equipar os espaços reservados aos gabinetes, no novo prédio do Poder Legislativo.

William Bazílio Presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte “Nossa expectativa é que os novos espaços já estejam disponíveis aos vereadores em janeiro. Temos o recesso parlamentar, mas na verdade só para o plenário. Os vereadores continuam trabalhando”.

De acordo com Bilinha, os custos da criação de novos cargos estão previstos no orçamento do próximo ano e dentro dos valores que cabem à Câmara Municipal no duodécimo, que é repassado pelo município ao Legislativo.

Comando provisório

William Bazílio assumiu o comando da Câmara Municipal no último dia 18 de novembro, após uma operação policial determinar o afastamento do então presidente da Casa, Darlan Lobo, e do 1º vice-presidente, Capitão Vieira, ambos do PTB.

O afastamento dos vereadores e servidores da Câmara se deu por suspeita de envolvimento na exploração no jogo do bicho e crimes contra a administração pública. Servidores públicos também foram afastados por determinação judicial.

No comando da Casa, Bilinha agiu rápido para deixar uma marca da sua gestão.