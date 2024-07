Base aliada do Governo monta ofensiva contra aliados de Acilon em municípios estratégicos

Prefeituras estratégicas da Região Metropolitana, Eusébio, Aquiraz e Itaitinga terão, nestas eleições municipais, uma forte disputa entre grupos políticos com atuação no Ceará. O embate nas três cidades terá ofensiva de membros da base do governo do Estado contra aliados do prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves (PL).

Concluindo seu quarto mandato à frente do Município, Acilon já foi aliado das forças governistas, mas a situação mudou com a chegada de Jair Bolsonaro ao PL em 2021. Até o ano passado, Acilon manteve a presidência estadual do partido, até deixar a liderança da legenda por conta de divergências com o grupo ligado a Bolsonaro no Ceará.

Na disputa municipal do Eusébio, deve haver um confronto entre dois ex-prefeitos: Edson Sá (Republicanos), aliado do governo, e Dr. Júnior, nome indicado pelo prefeito Acilon Gonçalves, que tenta manter o poder que conquistou há 16 anos. Na disputa, o PT, do governador Elmano de Freitas, vai apoiar o nome de Edson Sá, confirma o presidente estadual do PT, Antônio Filho, o ‘Conin’.

A disputa entre os grupos passa também pelo vizinho município de Aquiraz. Lá, o filho de Acilon, Bruno Gonçalves, após um mandato marcado por turbulências políticas, vai disputar a reeleição e o candidato de oposição é um petista: Jair Silva, atual presidente da Câmara Municipal da Cidade. A gestão nos últimos quatro anos foi marcada por uma intensa disputa entre os dois. Eleição em Itaitinga

O outro embate entre as forças políticas está atraindo as atenções dos governistas e ocorre em Itaitinga, um município que tem duas peculiaridades. Uma atividade econômica forte e uma peculiaridade política: a precoce morte do então prefeito Paulo César Feitosa. Desde então, assumiu o posto um outro aliado de Acilon, Marcos Tavares, que deve ser candidato à reeleição.

Após articulação do presidente Chiquinho Feitosa, o Republicanos lançou como pré-candidato o professor da UFC e procurador Mac Trigueiro, que tem intensificado as críticas à gestão atual. A candidatura dele, na oposição, também deve ter o apoio do PT, conforme sinaliza o presidente estadual petista. Além disso, o nome de Trigueiro conta ainda o apoio do União Brasil, do candidato a prefeito de Fortaleza, Capitão Wagner, em uma aliança que deve reunir partidos de diferentes ideologias.