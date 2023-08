Às vésperas da instalação da CPI, Enel tentou buscar autoridades estaduais nos bastidores

A CPI da Enel, constituída na Assembleia Legislativa do Ceará para examinar a deficiência na prestação de serviços da companhia no estado, levou pelo menos seis meses para ser instaurada, mesmo após a ampla repercussão do assunto no começo do ano. Apesar dessa demora, na semana passada representantes da Enel buscaram autoridades locais na tentativa de reverter a situação ou estabelecer diálogo com os parlamentares.

Nos bastidores, a postura dos executivos e representantes da Enel intensificou a insatisfação dos deputados estaduais, que foram unânimes ao assinar o requerimento para a criação da CPI. De forma inédita, um pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito na Assembleia contou com o apoio de todos os 46 deputados estaduais cearenses.

Um dos movimentos da Enel foi estabelecer contatos com o Palácio da Abolição, sede do governo estadual. Segundo fontes desta coluna, houve uma interação com a equipe do governador Elmano de Freitas na semana anterior, visando facilitar o diálogo com os legisladores.

Quando abordados por membros do governo, os parlamentares foram enfáticos ao afirmar que não recuariam da instauração da CPI. O único acordo foi garantir que a companhia também seria ouvida, o que é procedimento padrão em tais investigações.

Fontes desta coluna confirmaram que a equipe do governador atendeu às solicitações da Enel, mas esclareceu que não haveria interferência do Poder Executivo, nem mesmo perante deputados da base aliada.

Enel destaca investimentos

Esta Coluna buscou a Enel para tratar sobre o assunto, mas a companhia manifestou-se apenas por meio da nota abaixo:

"A Enel informa que não foi notificada até o momento e está aberta para o diálogo com as autoridades para esclarecer todos os questionamentos. A companhia acrescenta que, apenas no primeiro semestre deste ano, investiu cerca de R$ 886 milhões no Ceará. O valor representa um aumento de cerca de 23%, em relação ao mesmo período do ano passado. Como resultado dos investimentos, a distribuidora registrou avanços expressivos nos índices de qualidade medidos pela agência reguladora do setor elétrico, a ANEEL. De junho do ano passado a junho desse ano, a empresa reduziu em 12,9% a duração média das interrupções (DEC por Unidade Consumidora) e em 9,4% a frequência média das interrupções de energia (FEC por Unidade Consumidora). A empresa tem investido constantemente na modernização da rede elétrica com foco na melhoria da qualidade do serviço e entregou, nos últimos dois anos, oito novas subestações, nos municípios de Pindoretama, Pacatuba, Itarema, Paracuru, Itapipoca, Itaperi, Porteiras e Fortaleza."