Após vitória de Capitão Wagner no município, prefeito de São Gonçalo terá reunião com Elmano

Alvo da cobiça na campanha eleitoral, os prefeitos dos municípios que não tiveram Elmano de Freitas (PT) como candidato ao governo encontraram dificuldade de exibir a votação do seu município como troféu. Das 184 cidades, apenas seis não tiveram o petista - eleito em primeiro turno - como vencedor da corrida eleitoral deste ano.

Uma das exceções foi São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza. No município estratégico por abrigar o Complexo Portuário do Pecém, o candidato Capitão Wagner (União), apoiado pelo prefeito Marcelo Teles, foi o mais votado, com 16.630 votos, maioria superior a 2 mil votos em relação a Elmano de Freitas, o segundo colocado por lá.

O resultado das urnas deu respaldo ao gestor, que está há menos de dois anos na gestão e obteve um bom resultado nas urnas, inclusive para seus candidatos a deputado estadual e federal. Além de São Gonçalo, Capitão Wagner foi o mais votado em Fortaleza, Eusébio, Morrinhos e Marco. Já Roberto Cláudio, venceu em Pires Ferreira.

Passada a eleição, entretanto, o governador eleito Elmano de Freitas (PT), que foi o mais votado em 179 municípios cearenses, já está de olho em abrir o diálogo com as lideranças dos municípios em que viu os adversários vencerem.

Marcelo Teles foi um dos prefeitos já convidados para uma conversa com o governador eleito. Há projetos em andamento no município em parceria com o Estado. E parece haver interesse mútuo em manter a boa relação.