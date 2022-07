Após sucesso na mobilidade urbana, fundação Bloomberg começa nova parceria com a gestão de Fortaleza

O prefeito José Sarto (PDT) está, nesta semana, em Baltimore, no estado de Maryland, nos Estados Unidos, para renovar parceria da Prefeitura de Fortaleza com a Bloomberg Philanthropies, uma entidade sem fins lucrativos ligada ao ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg.

A primeira parceria da Bloomberg com a Capital cearense, na área de mobilidade urbana, é considerada pela gestão como um ‘case’ de sucesso. As políticas de trânsito e transporte acabaram virando vitrine da gestão anterior, comandada pelo ex-prefeito Roberto Cláudio, aliado de Sarto.

A Bloomberg é uma das grandes entidades americanas sem fins lucrativos e atua em várias cidades do mundo prestando consultoria para fomentar práticas públicas de excelência.

No encontro em Baltimore, Fortaleza foi a única cidade brasileira representada, entre 22 selecionadas para o projeto e cujos gestores participam da primeira etapa do processo. O Rio de Janeiro também foi selecionado, mas os representantes do município não estiveram no encontro.