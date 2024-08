Após rumores sobre ausência, Cid Gomes vai ao comitê de Evandro e adesiva o próprio carro

Presente em palanques montados para candidatos no interior do Estado nos últimos dias, o senador Cid Gomes (PSB) ainda não participou formalmente de atos de campanha na Capital cearense, alimentando rumores, nos bastidores, sobre a ausência. Nesta segunda-feira, no entanto, a presença de Cid no comitê que está sendo montado para Evandro Leitão (PT) chamou atenção.

Com assessores, o parlamentar chegou ao local dirigindo o próprio carro e ajudou a fixar um adesivo do candidato petista no vidro traseiro. A coligação envolve o seu partido, o PSB, na Capital.

Neste início de campanha eleitoral, a primeira disputa municipal após o rompimento com o PDT e o grupo político hoje comandado pelo irmão Ciro, Cid tem focado a atuação em atos e palanques no interior do Estado.

No último fim de semana, por exemplo, ele participou da inauguração do comitê de campanha à reeleição do prefeito de Horizonte, Nezinho Farias (PSB). Nezinho reuniu Cid e o governador Elmano de Freitas (PT) no ato.

Ausência em convenção