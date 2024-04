Após reconfiguração partidária, oposição a Sarto dará mais trabalho à base aliada na Câmara

A base aliada do prefeito José Sarto na Câmara Municipal de Fortaleza já começou a ter dor de cabeça com os opositores da gestão no ano eleitoral. Turbinada com as mudanças partidárias furto da janela, que se encerrou no início do mês, a oposição, atualmente com cerca de 20 membros, começa a se articular para criar dificuldades para a gestão.